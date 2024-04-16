İbrahim Tatlıses'in torunundan dedesine göz dağı

Dedesine açtığı dava sonrası gündeme gelen torun Tatlıses " Şimdi arkamdan konuşuyorlar 'bende yedi kardeşin hayat hikayesini anlatsam nasıl güzel olur demi " mesajı dedesine göz dağı olarak yorumlandı. Öte yandan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 7 kardeş olduğu biliniyor.

DurakMedya'da yer alan habere göre Tatlıses ailesinde sular durulmuyor. Dedesi ile davalık olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Burak Baran Karakeçili'den tehdit gibi paylaşım geldi.

"BENDE YEDİ KARDEŞİN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATSAM NASIL GÜZEL OLUR DEMİ"

Torun Tatlıses " Şimdi arkamdan konuşuyorlar 'bende yedi kardeşin hayat hikayesini anlatsam nasıl güzel olur demi. O zaman ben anlatayım gündem değişsin birazda size sorsunlar hakkınızda çıkanlar doğru mu diye " paylaşımı yaptı.

Burak Baran Karakeçili'nin paylaşımı dedesi Tatlıses'e gönderme olarak yorumlandı.

DAVA AÇMIŞTI

Tatlıses Gıda'da Yönetici asistanı olarak 12 yıl görev yapan ve son 3.5 yıl boyunca maaş ödemesi alamadığını ileri süren Burak Baran Karakeçili dedesi İbrahim Tatlıses'e dava açarak alacaklarını tahsil etmek için avukatı Nilüfer Fenerci Yargıcı ile beraber İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gitti, konuyu yargıya taşımıştı.