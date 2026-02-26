İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla kavgası bitmiyor. Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile davalı olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya bir kez daha ateş püskürdü.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Tatlıses son yaptığı açıklamasında iki çocuğuna mirasından hiçbir şey bırakmayacağını söyledi. Ünlü türkücü, çocuklarının buna layık olmadığını savundu.

Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller." ifadelerini kullandı.

