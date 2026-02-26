Haberler

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile oğlu Ahmet Tatlı'yı bir kez daha zehir zemberek sözlerle hedef aldı. Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller."

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla kavgası bitmiyor. Tatlıses, kızı Dilan Çıtak ile davalı olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya bir kez daha ateş püskürdü.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Tatlıses son yaptığı açıklamasında iki çocuğuna mirasından hiçbir şey bırakmayacağını söyledi. Ünlü türkücü, çocuklarının buna layık olmadığını savundu.

Tatlıses, "Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

sen insanmısınki senden olan insan olsun

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail atasli:

hemşehrim olmasından utandığım insan

yanıt0
yanıt0

