Hülya Avşar, Kameranın Kapatılmasını İstedi

Hülya Avşar, kendisine 'geçmiş olsun' dileğini ileten vatandaşa, 'merhaba' diye karşılık verdi. Hülya Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istedi. Hastanede yatan tanıdığını ziyaret etti.