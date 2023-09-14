Hülya Avşar, Kameranın Kapatılmasını İstedi
Hülya Avşar, kendisine 'geçmiş olsun' dileğini ileten vatandaşa, 'merhaba' diye karşılık verdi. Hülya Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istedi. Hastanede yatan tanıdığını ziyaret etti.
KAMERANIN KAPATILMASINI İSTEDİLER
Hülya Avşar, kendisine 'geçmiş olsun' dileğini ileten vatandaşa, 'merhaba' diye karşılık verdi. Hülya Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istedi.
HASTANEDE YATAN TANIDIĞINI ZİYARET ETTİ
59 yaşındaki şarkıcının, hastanenin birinci katında bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde tedavi gören bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin