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Hülya Avşar, Kameranın Kapatılmasını İstedi

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Hülya Avşar, kendisine 'geçmiş olsun' dileğini ileten vatandaşa, 'merhaba' diye karşılık verdi. Hülya Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istedi. Hastanede yatan tanıdığını ziyaret etti.

KAMERANIN KAPATILMASINI İSTEDİLER

Hülya Avşar, kendisine 'geçmiş olsun' dileğini ileten vatandaşa, 'merhaba' diye karşılık verdi. Hülya Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını istedi.

Hülya Avşar, Edremit Devlet Hastanesinde Tanınmamak için maske ve bere taktı

HASTANEDE YATAN TANIDIĞINI ZİYARET ETTİ

59 yaşındaki şarkıcının, hastanenin birinci katında bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde tedavi gören bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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