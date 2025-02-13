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Hollywood yıldızları Ordu'ya geliyor: Christopher Nolan yeni filmini Yason Burnu'nda çekecek

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Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği 'The Odyssey' filminin bir bölümü Ordu'nun Yason Burnu Yarımadası'nda çekilecek. Filmin kadrosunda Matt Damon, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan ; Matt Damon, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi çok sayıda başarılı ismin yer aldığı 'The Odyssey' filminin bir bölümünü, Ordu'da yer alan Yason Burnu Yarımadası'nda çekecek.

2026'da gösterime girecek olan yeni filmi 'The Odyssey'nın bir bölümünü Türkiye'de çekeceğini duyuran Christopher Nolan, birçok ünlü isimle birlikte Ordu'daki Yason Burnu Yarımadası'na gelecek.

Hollywood yıldızları Ordu'ya geliyor: Christopher Nolan yeni filmini Ordu'da çekecek

'The Odyssey'; Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.

Filmin kadrosunda; Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi önemli isimler yer alıyor.

Hollywood yıldızları Ordu'ya geliyor: Christopher Nolan yeni filmini Yason Burnu'nda çekecek
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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