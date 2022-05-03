Hilal Özdemir - Tamer Karadağlı... 'EBABİL' VE 'DOĞAN' OLDULAR!

Hasan Kerim Güç'ün kaleme aldığı "Yolda Bir Kuşa Rastladım" adlı 30 kuşun hikayelerini anlatıldığı kitabını ülkemizdemeydana gelen yangınlar nedeniyle hasar görmüş evlerin onarımı ve ihtiyaç sahipleri için 'Nef Vakfı' ile planlanmış bir destek yuva kampanyasında usta oyuncu Tamer Karadağlı ve Türk Halk Müziği'nin güçlü yorumcusu 'Hilal Özdemir' seslikitabını kuşlardan "Ebabil"ve "Doğan"ı seslendirerek destek verdiler..

Kitapta seslendirme yapanlar

HASAN KERİM GÜÇ

İPEK TUZCUOĞLU

CEMALNUR SARGUT

SİNAN CANAN

MURAT DALKILIÇ

EKİN OLCAYTO

ÖYKÜ GÜRMAN

BESTE UYANIK

BEYHAN BUDAK

SAFFET EMRE TONGUÇ

ÖYKÜ CENGİZ

ÖNER DÖŞER

TAMER KARADAĞLI

BURÇAK YÜCE

AÇELYA AKKOYUN

ÖZLEM DENİZMEN

SİMGE FISTIKOĞLU

NECMİ YAPICI

KALUST ŞALCIOĞLU

ERKAN PETEKKAYA

EMEL ÖZUĞUR

FERDA YILDIRIM

HİLAL ÖZDEMİR

JANSET PAÇAL

NERMİN GÜL

GÖRKEM SEVİNDİK

ZEYNEP TÜRKOĞLU

SİTARE AKBAŞ

UĞUR BATI

ÖZGE UZUN

YASEMİN BAŞTAN ( Conka)

BEYZA HAKAN

ELA RÜMEYSA CEBECİ

DAMLA SÖNMEZ

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