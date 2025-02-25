Heyecanla beklenen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu Akın Akınözü kadrodan ayrıldı
Show TV'nin büyük bir merakla beklenen Halef dizisinden kötü bir haber geldi. Başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün kadrodan ayrıldığı öğrenildi. Dizinin yeni kadrosunda kimlerin yer alacağı henüz netlik kazanmadı.
Show TV'nin yakında ekrana gelmesi beklenen Halef dizisinden kötü bir haber geldi. Başrol oyuncusu Akın Akınözü kadrodan ayrıldı.
Akın Akınözü, Devrim Özkan, Ercan Kesal ve Tansu Biçer gibi güçlü oyuncuların geçen aylarda el sıkıştığı dizinin yeni kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilirken şoke eden bir gelişme yaşandı.
AKIN AKINÖZÜ AYRILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir an önce sete çıkılması beklenen ve mart sonunda yayında olması planlanan dizide Akın Akınözü'nün ayrılığı konuşuluyor… Devrim Özkan'ın durumu ise henüz belli değil.