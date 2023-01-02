Hayko Cepkin İzmir'i Salladı

Buca 2023 yılına muhteşem bir konserle "merhaba" dedi. Sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı Hayko Cepkin, en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi.

Birbirinden güzel şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Hayko Cepkin, İzmirlilere unutulmaz bir yeni yıl coşkusu yaşattı.

Konserden önce hemşehrilerine seslenen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Her gününüzün böyle olması için Buca'dan Erhan abiniz çok çalışacak" dedi.

Buca Belediyesi'nin yeni yıl kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar Buca Kaymakamlığı eski binası karşısındaki alanda DJ Uğur Ablak'ın gösterisiyle başladı.

Binlerce İzmirlinin katıldığı alanda daha sonra ünlü sanatçı Hayko Cepkin sahne aldı. Sahne performansıyla izleyenleri büyüleyen Cepkin, en sevilen şarkılarını İzmirliler ile beraber söyledi.