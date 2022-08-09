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Hayırlı Haberler Şafak'ta!

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Hayırlı Haberler Şafak'ta!

İnsanların sevdiklerine ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri platformda hayırlı haberlerin müjdecisi Şafak Sezer oldu.

Son dönemin popüler yeniliklerinden olan video mesaj gönderme platformu Popile, alışılmışın dışındaki mesajların iletilmesi de vesile oluyor. Doğum günü kutlaması, yeni iş tebriği gibi bilinen mesajlara hamilelik haberi ve cinsiyet haberi de eklendi.

Hayranlarının ünlü isimlere özel olarak ulaşmasına olanak tanıyan ve unutulmayacak anlar yaşatmasına vesile olan uygulama, bu kez de yeni bebek müjdesiyle sevindirdi. Platformun en çok ilgi gören isimlerinden başarılı oyuncu Şafak Sezer'e geçtiğimiz günlerde ulaşan mesaj, iki çiftin hayatına renk kattı. Bir sevenine baba olacağı müjdesini veren Şafak'ın diğer mesajı ise bir başka çifte bebeklerinin cinsiyetini açıklamak oldu.

Snob Magazin / Magazin

Şafak Sezer Popile Magazin Haberler

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