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Hayatımın Şansı... YONCA TEHLİKELİ BİR İŞİN İÇİNDE!

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Hayatımın Şansı... YONCA TEHLİKELİ BİR İŞİN İÇİNDE!

Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, “Hayatımın Şansı” isimli yeni dizi, 4 Ocak Çarşamba günü 4. bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.

Turgay'ın gerçekte kim olduğunu kardeşlerinden öğrenmek isteyen Yonca, Doğa'nın en büyük korkusuna tanıklık eder.

Erman'ın yeniden ortaya çıkması Doğa'yı kötü etkilerken Turgay'ı da bir hayli öfkelendirir.

Olanlardan sonra Turgay ile yüzleşen Yonca ise ne kadar tehlikeli bir işin içinde olduğunu bir kez daha anlar.

Bir yandan Erman'ın ortaya çıkışı diğer yandan Burcu'nun yaptığı hata yüzünden iyice sıkışan Doğa, çareyi Yonca ile konuşmakta bulur.

Yonca ile ilgili büyük bir bilgi öğrenen Rüzgar'ı ise tahmin bile edemeyeceği bir sürpriz beklemektedir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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