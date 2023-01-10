Hayatımın Şansı... CANAN İLE ERMAN BİR ARAYA GELİR!
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Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, “Hayatımın Şansı” isimli yeni dizi, 11 Ocak Çarşamba günü 45 bölümüyle FOX TV ekranlarında olacak.
Doğa, Yonca'nın teklifini kabul eder. Artık onların gidiş hazırlığı başlar... üç kız kardeş planlandığı gibi yurt dışına gideceklerdir...
Turgay ise Rüzgar'ı kendi ile işbirliği yapması için ikna etmeye çalışıyordur.
Diğer yandan ise hiç beklenmedik bir ittifak doğmak üzeredir... Canan ile Erman ortak amaçları için bir araya gelirler.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin