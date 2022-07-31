Hatay magazin haberi... Hatay'da flamenko rüzgarı Hatay magazin haberi... Expo 2021 Hatay, Türk pop ve flamenko şarkıcısı Öykü Gürman'ı ağırladı. Expo 2021 Hatay, Türk pop ve flamenko şarkıcısı Öykü Gürman'ı ağırladı. Hataylı hayranlarıyla Antakya Expo alanındaki amfitiyatroda buluşan Gürman, sevilen şarkıları ile dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 7'den 70'e her yaştan insanın ilgiyle izlediği konserde eğlence ve alkış eksik olmadı. Konserin sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, şarkıcıya çiçek hediye etti. Sergilediği performans için Gürman'a Hataylılar adına teşekkürlerini de ileten Özkaya, Expo alanlarında sanat ve eğlencenin devam edeceğini söyledi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / Magazin Magazin Haberler

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