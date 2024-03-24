Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'la ilgili ilk açıklama yeğeninden: Hayati tehlikesi kesinlikle yok

Sanatçı Kadir İnanır, sabah saatlerinde İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlandı. Usta oyuncunun inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastane önünde açıklama yapan yeğeni Levent İnanır, "Pıhtı atması oldu beyinde. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz" dedi.

TEST SONUCUNA GÖRE TEDAVİ UYGULANACAK

İnanır, bu sabah İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirdi. 74 yaşındaki İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmesi sonrasında çıkan sonuca göre İnanır'a tedavi uygulanacağı bilgisi verildi.

LEVENT İNANIR: HAYATİ TEHLKESİ YOK

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz. Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 20 Kasım 2021'de de rahatsızlanmış ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İnanır, beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alındıktan sonra ameliyat geçirmişti.