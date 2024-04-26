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Hasan Can Kaya Sakatlık Sonrası Taburcu Oldu

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Komedi dünyasının sevilen sanatçısı Hasan Can Kaya, evinin bahçesinde futbol oynarken düşerek sakatlık geçirdi. Yapılan kontrollerde omuzunda kırık tespit edilen Kaya, başarılı bir cerrahi operasyon geçirdi ve dün taburcu oldu. İyileşme sürecinde ailesine ve projelerine zaman ayıracak olan sanatçı, ertelediği gösterilerin yeni takvimini yakında duyuracak.

Komedi dünyasının en sevilen sanatçılarından Hasan Can Kaya geçen hafta evinin bahçesinde futbol oynadığı sırada düşmesiyle sakatlık geçirmişti.

Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen başarılı komedyen, beş saat süren bir cerrahi operasyon geçirmişti.

Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayan Hasan Can Kaya, dün taburcu oldu. Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten sanatçı kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Yaşadığı talihsiz sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı tüm gösterilerin biletleri haftalar öncesinde satılan ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Hasan Can Kaya Operasyon Futbol Sanat Magazin Güncel Haberler

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