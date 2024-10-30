Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı
Komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini açıkladı. Kaya ödediği vergi miktarına, "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" sözleriyle gönderme yaptı. Ödediği vergiyle Kaya'nın yıllık kazancı da ortaya çıktı.
Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan komedi programı "Konuşanlar" ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya, bu kez ödediği gelir vergisiyle gündeme geldi.
30 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEDİ
Kaya Forbes Türkiye'ye verdiği röportajda, 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini ifade etti. Komedyen konuya ilişkin, "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" şeklinde konuştu.
"EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM"
Ödediği vergiye esprili şekilde göndermede bulunan Kaya, "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.
YILLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI
Ünlü komedyenin ödediği vergi, basit bir hesapla geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 ila 80 milyon lira arasında kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi.