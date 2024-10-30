Üye Girişi
Haberler

Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı

Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini açıkladı. Kaya ödediği vergi miktarına, "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" sözleriyle gönderme yaptı. Ödediği vergiyle Kaya'nın yıllık kazancı da ortaya çıktı.

Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan komedi programı "Konuşanlar" ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya, bu kez ödediği gelir vergisiyle gündeme geldi.

30 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEDİ

Kaya Forbes Türkiye'ye verdiği röportajda, 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini ifade etti. Komedyen konuya ilişkin, "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM"

Ödediği vergiye esprili şekilde göndermede bulunan Kaya, "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.

YILLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü komedyenin ödediği vergi, basit bir hesapla geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 ila 80 milyon lira arasında kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Hasan Can Kaya Magazin

CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde

Terörden gözaltına alınan başkana elindeki belgeyle sahip çıktı

 Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum

Erdoğan'dan CHP'li başkanın gözaltına alınmasına ilk yorum

 CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı

CHP'liler Ahmet Özer paylaşımı beklerken Mansur Yavaş bakın ne yaptı
Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler

Narin Güran'ın babasından kafa karıştıran sözler
500

Yorumlar (7)

fatih erden:

adam küfür ederek para kazanıyor tabiri caizse...bu kadar ahmak bir milletiz.. başka söze gerek var mı

76
11
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Hiç bir vasfı olmayıp, sadece ve sadece alay ve hakaretlerle bir yerlere gelmiş Hasan abim. Bu millet de bu zihniyet olduğu sürece bunun gibiler daha çok zengin olur.

39
6
yanıtYanıtla
Hakan Ucan:

Belden aşağı konuşarak milyonlar kazanmak . Vay güzel ülkemin haline..

37
5
yanıtYanıtla
Murat:

adamın nasıl para kazandığı ortada alenen yaptığı işte belli kazanıcını kıskanan varsa, yapabildiğini yapan varsa yapsın aynı parayı kazansın.

2
2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teri Garr öldü mü? Friends Teri Garr kimdir, kaç yaşında öldü? KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Kuru Bamya çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Karalahana çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? BEYRAN ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Beyran çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? AYAK PAÇA ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Ayak Paça çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? MADIMAK ÇORBASI TARİFİ | MasterChef Madımak Çorbası nasıl yapılıyor, malzemeleri neler? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ: Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmen atama tarihleri! Brighton-Liverpool maçı ne zaman? Ferdi Kadıoğlu oynayacak mı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 30 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Ezgi Sertel Gelin Evi'nde neden yok? Ezgi Sertel açıklaması! Dursun Ataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Dursun Ataş hangi partiden?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.