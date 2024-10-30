Hasan Can Kaya'nın yıllık kazancı ve ödediği vergi ortaya çıktı

Dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan komedi programı "Konuşanlar" ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya, bu kez ödediği gelir vergisiyle gündeme geldi.

30 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEDİ

Kaya Forbes Türkiye'ye verdiği röportajda, 30 milyon liranın üzerinde vergi ödediğini ifade etti. Komedyen konuya ilişkin, "Kimin ne kazandığını bilmiyorum ama ne kadar vergi ödediğimi biliyorum" şeklinde konuştu.

"EN ÇOK DEVLETİ GÜLDÜRÜYORMUŞUM"

Ödediği vergiye esprili şekilde göndermede bulunan Kaya, "Aslında ben en çok devleti güldürüyormuşum" dedi.

YILLIK KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü komedyenin ödediği vergi, basit bir hesapla geçtiğimiz yıl yaklaşık 70 ila 80 milyon lira arasında kazanç elde ettiğini gözler önüne serdi.