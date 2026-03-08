Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Komedyen Hasan Can Kaya, bu kez programına konuk olan genç kızla yaşadığı diyalogla gündem oldu. Programda mikrofonu alan genç kıza nereli olduğunu soran Hasan Can, "Batman" yanıtını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"HAYATIM SEN NASIL BATMANLISIN?"

Bahar isimli genç kıza "Sen Batmanlı mısın?" sorusunu yönelten Hasan Can, "Hayatım sen nasıl Batmanlısın öyle? Bir arkanı dönsene görsünler. Arkadaşlar Batmanlı ama aşırı batılı duruyor" ifadelerine yer verdi.

BATMANLILAR RAHATSIZ OLDU

Sosyal medyada Batman sayfalarında Hasan Can Kaya'ya tepki var. Videoyu paylaşanlar Hasan Can Kaya'nın ırkçılık yaptığını belirterek "Koca bir şehir olan Batman'a ve Batmanlılara hakaret ediyor" notunu düştü.