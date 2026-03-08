Haberler

Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Komedyen Hasan Can Kaya'nın programında Batmanlı olduğunu söyleyen bir izleyiciyle yaptığı diyalog tartışma yarattı. Kaya'nın genç kız için kullandığı ifadeler bazı Batmanlılar tarafından tepkiyle karşılandı.

  • Komedyen Hasan Can Kaya, programında Batmanlı bir genç kıza 'Sen nasıl Batmanlısın öyle? Bir arkanı dönsene görsünler. Arkadaşlar Batmanlı ama aşırı batılı duruyor' dedi.
  • Sosyal medyada Batman sayfalarında Hasan Can Kaya'ya tepki gösterildi ve videoyu paylaşanlar onun ırkçılık yaptığını ve Batman'a hakaret ettiğini belirtti.

Komedyen Hasan Can Kaya, bu kez programına konuk olan genç kızla yaşadığı diyalogla gündem oldu. Programda mikrofonu alan genç kıza nereli olduğunu soran Hasan Can, "Batman" yanıtını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"HAYATIM SEN NASIL BATMANLISIN?"

Bahar isimli genç kıza "Sen Batmanlı mısın?" sorusunu yönelten Hasan Can, "Hayatım sen nasıl Batmanlısın öyle? Bir arkanı dönsene görsünler. Arkadaşlar Batmanlı ama aşırı batılı duruyor" ifadelerine yer verdi.

Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

BATMANLILAR RAHATSIZ OLDU

Sosyal medyada Batman sayfalarında Hasan Can Kaya'ya tepki var. Videoyu paylaşanlar Hasan Can Kaya'nın ırkçılık yaptığını belirterek "Koca bir şehir olan Batman'a ve Batmanlılara hakaret ediyor" notunu düştü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacak

İran'ın yeni dini lideri seçildi
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

m.alinin yeni versiyonu bunun proğramına aklı başında biri ne gider nede izler

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal Demirtürk:

Bu sitenin sahipleride batmanın gundilerinden

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Otobüste infial yaratan görüntü! Genç kadının tepkisi sert oldu

Otobüste infial yaratan görüntü! Herkes sustu, onun tepkisi sert oldu
Manisa'da korkutan deprem

Manisa'da korkutan deprem! İzmir'de de hissedildi
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar
Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Müfettiş görevlendirildi

Karakolda makatına şişe sokulmaya çalışıldı iddiası! Harekete geçildi
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım

EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım