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Harika Avcı... SİROZ OLDU, HASTANEYE KALDIRILDI!

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Harika Avcı... SİROZ OLDU, HASTANEYE KALDIRILDI!

Günlerdir nerede olduğu konusunda bilgi alınamayan ve neredeyse başına ödüller bile konulan Harika Avcı'dan üzücü haber geldi...

Magazinkolik.com'un ulaştığı bilgilere göre Harika Avcı'ya kısa bir süre önce Siroz teşhisi kondu...

Al Sana Haber moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun bu günkü yayında dile getirdiği şekilde önce tedaviyi reddeden Avcı, durumu kötüleşince yakınları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı...

Kendi isminin dışında başka bir isimle hastaneye yatırılan Avcı şuanda müşahadele altında tutuluyor.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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