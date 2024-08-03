Hande Yener Marmaris'te Sahne Aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaz sezonu konserleri devam ederken, eğlence mekanları da ünlü isimleri ağırlıyor. Pop müziğin kraliçesi Hande Yener dün akşam Marmaris Barlar Sokağı'nda bir mekanda sahne aldı.

Sahneye çıkan pop müzik sanatçısı Hande Yener, sevilen şarkılarını seslendirdi. Seyircilerin bol tezahüratları ile dansçılarına eşlik eden Hande Yener bir saatten fazla sahnede kaldığı konserde bol bol seyirci ile iletişime geçerek sohbetler etti. Ayrıca ünlü sanatçı, evlilik teklif etmek isteyen bir çifti de sahneye alarak mutluluklarına şahit oldu. Marmaris'in kendisi için her zaman çok ayrı ve güzel bir yeri olduğunu belirten sanatçı tekrar geleceğinin müjdesini de verdi. - MUĞLA