Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıldır süren ilişkileri bu yazın sonunda sessiz sedasız bitti.

Ayrılığın ilk işareti, Hande Erçel'in Instagram hesabından çift fotoğraflarını kaldırmasıyla gündeme geldi. Kısa süre sonra Hakan Sabancı da benzer bir adım attı.

Erçel'in, ilişkide yaşadığı güvensizlik nedeniyle zamanla geri çekilip ayrılık kararı aldığı daha önce öne sürülmüştü. Ünlü oyuncu hakkında şimdi ise yeni bir iddia ortaya atıldı.

'Gel Konuşalım' programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, Hande Erçel'in 45 yaşındaki bir yapımcıyla yaklaşık bir aydır aşk yaşadığını ileri sürdü.

Üstündağ, ikilinin birlikte Londra'ya seyahat ettiğini ve aralarında 13 yaş fark bulunduğunu da iddiaları arasına ekledi.