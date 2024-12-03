Hande Erçel'den dergiye cesur poz

Rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri. Son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettiren Erçel, bir derginin kapak güzeli oldu.

Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda cesur pozlar vererek dikkatleri üzerine çekti. Ceketin içine hiçbir şey giymeyerek cesur tarzını sergileyen Erçel, kendine hayran bıraktı.

Erçel'in paylaşımına "Her zaman olduğu gibi beklenmedik", "Çok cool" gibi yorumlar yapıldı.