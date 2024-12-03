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Hande Erçel'den dergiye cesur poz

Hande Erçel'den dergiye cesur poz
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Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, bir dergi için verdiği cesur pozla tabuları yıktı. Erçel'in pozuna çok sayıda yorum yapıldı.

Rol aldığı yapımlar ve özel hayatıyla sürekli gündemde olan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri. Son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettiren Erçel, bir derginin kapak güzeli oldu.

Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımda cesur pozlar vererek dikkatleri üzerine çekti. Ceketin içine hiçbir şey giymeyerek cesur tarzını sergileyen Erçel, kendine hayran bıraktı.

Hande Erçel'den dergiye cesur poz

Erçel'in paylaşımına "Her zaman olduğu gibi beklenmedik", "Çok cool" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

kaşar

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıahmet kasap:

ŞÖYLE KAŞARLARI REKLAM YAPIYORSUNUZ YA YAZIKLAR OLSUN SİZLERE

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıHuseyın Sezgi:

Kaşar peyniri

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
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