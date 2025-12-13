Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam havaalanında görüntülendi. Yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarını soran muhabirlere Erçel, "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..." sözleriyle yanıt verdi.
- Hande Erçel, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarına ilişkin 'üzerine konuşulacak bir durum yok' dedi.
- Hande Erçel, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarına ilişkin 'zamanla birlikte görülüp görülmeyecekleri' sorusuna 'kısmet' yanıtını verdi.
- Hande Erçel, eylül ayında 2,5 yıl süren Hakan Sabancı ile ilişkisini sonlandırdı.
Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Hande Erçel, dün İstanbul'daki havalimanında görüntülendi. 32 yaşındaki oyuncuya, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddiaları soruldu.
Konuyla ilgili konuşan Erçel, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki... Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin" dedi.
"Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise kısa bir yanıt veren Erçel, "Kısmet" dedi. Oyuncu, eylül ayında 2,5 yıl süren Hakan Sabancı ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.