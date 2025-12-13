Haberler

Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam havaalanında görüntülendi. Yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarını soran muhabirlere Erçel, "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..." sözleriyle yanıt verdi.

  • Hande Erçel, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarına ilişkin 'üzerine konuşulacak bir durum yok' dedi.
  • Hande Erçel, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarına ilişkin 'zamanla birlikte görülüp görülmeyecekleri' sorusuna 'kısmet' yanıtını verdi.
  • Hande Erçel, eylül ayında 2,5 yıl süren Hakan Sabancı ile ilişkisini sonlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Hande Erçel, dün İstanbul'daki havalimanında görüntülendi. 32 yaşındaki oyuncuya, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddiaları soruldu.

Konuyla ilgili konuşan Erçel, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki... Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin" dedi.

Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

"Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise kısa bir yanıt veren Erçel, "Kısmet" dedi. Oyuncu, eylül ayında 2,5 yıl süren Hakan Sabancı ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Karakuzulu:

Escort oldu

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

bu kadar yogunlukta nasılda hemen bulurlar anlamam

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu kaçıncı bahar. Ne zaman geleceksin. Üzülme sen sevgilim . Gün olur kavuşuruz dşye beklemeden,

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
title