Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Hande Erçel, dün İstanbul'daki havalimanında görüntülendi. 32 yaşındaki oyuncuya, 45 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddiaları soruldu.

Konuyla ilgili konuşan Erçel, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki... Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin" dedi.

"Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise kısa bir yanıt veren Erçel, "Kısmet" dedi. Oyuncu, eylül ayında 2,5 yıl süren Hakan Sabancı ilişkisini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı.