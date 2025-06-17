Hande Dönmez Bodrum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Hande Dönmez Bodrum'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
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Müzik dünyasının sevilen ismi Hande Dönmez, Bodrum Azka Otel'de verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Dönmez, dinleyicilerin de coşkusunu artırdı.

Müzik dünyasının sevilen ismi Hande Dönmez, Bodrum Azka Otel'de verdiği konserle hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Güçlü sesi, sahne performansı ve içten tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu.

Bodrum'un gözde otellerinde biri olan Azka Otel'de sahne alan Hande Dönmez, repertuvarında kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserlere de yer verdi. Şarkılara dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik ederken, konser boyunca Dönmez'i izlemeye gelenler coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Sahne şıklığıyla da dikkatleri üzerine çeken Dönmez, konserde dakikalarca ayakta alkışlandı. "Bodrum'un enerjisi bambaşka. Böyle bir gecede burada olmak benim için büyük bir keyif" diyen sanatçı, sevenlerine unutulmaz bir yaz gecesi armağan etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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