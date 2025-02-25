Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den sert sözler: 1 milyon TL beni susturamaz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Görgüzel, Alkan ile boşandıkları sırada imzaladıkları ve birbirleri hakkında konuşmayı yasaklayan 1 milyon TL'lik anlaşma için 'Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz' dedi.

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan ile boşandıkları sırada imzaladıkları anlaşmadan bahsetti. Çiftten herhangi birinin, diğerinin hakkında konuşması halinde 1 milyon TL tazminat ödenmesini taahhüt eden anlaşma için dikkat çeken sözler sarf etti.

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle 2022'de boşanmıştı.

Çiftin aralarında birbirleri hakkında konuşmayacaklarını taahhüt ettiği, anlaşmayı bozan tarafın diğerine 1 milyon TL ödeme yapacağı bir sözleşme yapıldığı iddia edilmişti.

Selen Görgüzel, Gel Konuşalım'da konuya ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"BENİ PARA SUSTURMUYOR"

Görgüzel, "Beni değil 1 milyon, bilmem kaç milyon da susturamaz. Beni para susturmuyor ki. Konuşmam gereken bir şey olursa konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti" dedi.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
img

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
img

Müjde Ar trafik kazası geçirdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Boşanalı 3 yıl geçmiş Hamdi Bey'in ağzından Selen hanımla ilgili tek cümle duymadık ama Selen hanım bir türlü konuşmadan duramıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKimesterseni:

2022 deki para devalue olduda ondan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.