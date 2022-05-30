Hamdi Alkan ile tek celsede boşanan Selen Görgüzel'den eski eşinin ailesine sitem: Hiç aramadılar - Haberler

Oyunculuk ve şarkıcılık yapan Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma'da Hamdi Alkan ile nikah masasına oturdu. 8 yıldır birlikte olan çift, 2,5 ay önce tek celsede boşandı. Evliliği 10 dakikada biten Görgüzel, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

"HAMDİ İLE AYNI PROJEDE OLMAM"

Biten evliliği hakkında konuşan Görgüzel, "2,5 ay önce boşandık. Bu sürecin benim oyunculuk kariyerimde sorun olacağını düşünmüyorum. Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem. Bir süre geçtikten sonra olabilirim. Hamdi Alkan'la ilgili bir şey gördüğümde sanki ayrılmamışız ama ayrı gibiyiz de. Boşanmadan önce ilişkimiz akrabalığa dönmüştü" şeklinde konuştu.

"HAMDİ ALKAN'IN AİLESİNDEN KİMSE ARAMADI"

Alkan'ın ailesi tarafından aranmamasına sitem eden ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Ortak dostumuz olan bayan arkadaşımız bizim boşanma sürecimizde çok alakasız bir tutum sergiledi. Benim ailem Hamdi Alkan'ın paylaşımlarına beğenmeye devam ediyor ancak ben onun ailesi tarafından hiç aranmadım. Bu baya enteresan oldu. Zeynep'le falan da konuşmadık. Küslüğümüz yok... Evlilik biterken karşılıklı bir çirkinleşme olmadığı için tarafların aileleri düşmanlaşmadı. Zeynep boşanmadan sonra bir mesaj göndererek destek oldu. Yurt dışında yaşadığı için belki saatleri hesaplayamadığı için aramamış olabilir."

Ünlü isim, davada gizlilik kararı olduğu için mal paylaşımı hakkında konuşmak istemeyen Alkan, "Boşanırken mal mülk istemek bana arsızlık geliyor" dedi.