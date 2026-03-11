Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 yıl sonra aynı projede buluşuyor

Uzun süredir yeniden birlikte kamera karşısına geçmeleri için teklifler alan Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi buluşturan isim ise Sky Films’in sahibi Emre Oskay oldu. “Muhteşem Yüzyıl” ile dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan iki oyuncu, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez bir film projesinde birlikte rol alacak.

FİLMİN YÖNETMENİ ÖZCAN ALPER

“İmroz’da Bahar” filminin yönetmen koltuğunda, Türk sinemasının ödüllü yönetmenlerinden Özcan Alper oturacak. Alper, daha önce “Sonbahar”, “Erken Kış”, “Aşıklar Bayramı” ve “Karanlık Gece” gibi dikkat çeken yapımlara imza atmıştı.

ADADA KESİŞEN İKİ HAYATIN HİKAYESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; film, İmroz’da yolları kesişen iki farklı insanın hayatını ve bu karşılaşmanın ardından doğan ikinci baharın ihtimalinde buluşma öyküsünü konu alıyor. Hikaye, adanın atmosferi eşliğinde gelişen ilişkiler üzerinden “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunun izini sürecek.

Yakın zamanda çekimlerine başlanması planlanan filmin Türkiye’de hangi dijital platformda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

