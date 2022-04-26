Haldun Üstünel'den Üzücü Haber! Son Hali Üzdü

İSTANBUL (Snob Magazin) - Evli ve iki çocuk babası Haldun Üstünel (55), önceki akşam Bebek'te ailesiyle yürüyüş yaparken baygınlık geçirdi.

Hemen koluna giren Üstünel'in kızı ve yakınları, kalabalık olan Bebek'te oturtmak için bir yer aradılar. Kısa bir arayışlar sonra valelerin oturduğu tabureye kendini atan iş insanı, konuşmakta bir hayli zorluk çekti.

Otururken yere düşecekmiş izlenimi veren Haldun Üstünel, basın mensuplarının "Geçmiş olsun. Neyiniz var?" şeklindeki sorusuna "Tansiyonum düşüyor" cevabını verdi.

Sosyal medya kullanıcıları, "Haldun Üstünel'in rahatsızlığı ne?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

HALDUN ÜSTÜNEL KİMDİR?

1967 İstanbul doğumlu olan Haldun Üstünel, ortaokulu Saint Benoit Lisesi'nde, liseyi Suadiye Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise ABD San Francisco Dominican College Üniversitesi'nde uluslararası iş idaresi bölümünde tamamladı. Üstünel, 1992 yılından bu yana İstanbul Tela Sanayi Tic. A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Üstünel, evli ve iki çocuk babası.

Haldun Üstünel, bir dönem Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

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