Hala 'hülya'nın Kucağı Nasıldı' Diye Soruyorlar

Voce Müzik'in Türkiye stüdyosunun açılışında firmanın sahibi Selçuk Küçük ve 'Küçük İbo' lakaplı şarkıcı Halil İbrahim Küçük ile bir araya gelen Mehtap Yılmaz Bergen filmini eleştirdi.

Snob Magazin'in haberine göre; Yılmaz 'Benden korktular neden korktular bilmiyorum ama son anda beni filmim albüm çalışmasından çıkardılar, film aslında merak için giden seyirciler tarafından izlendi, izleyip çıkanların hepsi de keyif almadım dediler, filmde Bergen'i Bergen'den dinlemeliyik' şeklinde açıklama yapan Mehtap Yılmaz 'Farah Abdullah oyuncu şarkıcı olarak başarılı olamamış, şarkıları da güzel seslendirememiş' açıklamasını yaptı.

O AN İÇİN GÜZELDİ!

Voce müzikten yeni bir plak hazırlığında olduğunu söyleyen 'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.

'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak ta bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi. Sık sık bazı konular geçince o programın yayınlanması ve kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yaptı.

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