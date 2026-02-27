Haberler

Şarkıcı Edis yurt dışı dönüşü gözaltına alındı

Güncelleme:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı

  • Şarkıcı Edis, İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verildi.

İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Edis hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışına çıktığı tespit edilen şarkıcı Edis için yakalama kararı çıkarılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan'ın haberine göre, Edis, uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışı dönüşü havaalanında gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler serbest bırakılırken, Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin için tutuklama kararı verilmişti.

