Hakan Ural'ın Partneri Nur Tuğba Namlı'dan İtiraf Geldi!

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı sık sık gündeme geliyor.

Çıkışlarıyla gündem belirleyen ikiliden Nur Tuğba Namlı, önceki akşam bir ödül törenine katıldı.

"HAKAN'IN YANINDA GÜVENLİ HİSSEDİYORUM"

Namlı, partneri Hakan Ural'la iyi bir ikili olduklarını söyleyip, "Bunu tek başımıza yapmıyoruz büyük bir ekip var. Ortada büyük bir emek var ve bu emeklerin ödülle taçlandırılması bizi mutlu ediyor. Hakan'la birlikte program yapmaktan çok mutluyum, yanında güvenli hissediyorum" dedi.

"BİRBİRİMİZE TAKILIYORUZ"

Ünlü sunucu, sözlerini, "Siyahla beyaz gibi birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Birbirimize takılmazsak keyfi olmaz. Küçük küçük çaktırmadan izleyicinin de hoşuna gidecek şekilde. Hep söyleriz zaten 'Burada nasılsak yayında da öyleyiz' diye. O anda gerçek fikrimiz neyse onu aktarmaya çalışıyoruz" diyerek tamamladı.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nur Tuğba Algül Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Aslen Mersinli olan Nur Tuğba Algül başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerasına başladı ve Haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor 'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin iki çocukları vardır.

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