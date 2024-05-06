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Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin sağlık sorunları devam ediyor

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Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin yüzü gülmüyor. Geçtiğimiz yıl, eşinin kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği ortaya çıkan Hakan Baş, ciddi bir operasyon geçirmişti. Şimdi ise, Bensu Soral'ın da sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği haberi geldi. Kendini kötü hissedince hastaneye kaldırılan Soral'ın, kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüpheleniliyor. Taburcu olan Soral'ın evinde dinlendiği aktarıldı.

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Baş - Bensu Soral çiftinin yüzü gülmüyor. Geçtiğimiz yıl, eşinin kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği ortaya çıkan Hakan Baş, ciddi bir operasyon geçirmişti.

Şimdi ise, Bensu Soral'ın da sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği haberi geldi. Kendini kötü hissedince hastaneye kaldırılan Soral'ın, kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüpheleniliyor. Taburcu olan Soral'ın evinde dinlendiği aktarıldı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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