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Hailey Bieber Hamile Olduğunu Paylaştı

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Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile Instagram hesabından paylaşım yaptı. Çift, ilk bebeklerini bekliyor.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hamile olduğunu belli eden bir kıyafet ile paylaşım yaptı. Ünlü çift ilk bebeklerini bekliyor.

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, Instagram hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Profesyonel bir fotoğraf çekiminden fotoğraflar paylaşan ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede birçok kişi tarafından beğenildi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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