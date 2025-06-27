Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı

Rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 26 yaşındaki oyuncu, banyo aynası karşısında bornozla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, dakikalar içinde geniş kitlelere ulaştı.

Son dönemde hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sancaktutan, sade ama iddialı kareleriyle sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Takipçilerinin bir kısmı oyuncunun doğallığını ve zarafetini överken, bazıları da bu tarz paylaşımların cesaret gerektirdiğini vurguladı.

Daha önce oyuncu Kubilay Aka ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sancaktutan, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.