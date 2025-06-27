Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı

Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
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"Son Yaz", "Ya Çok Seversen" ve "Siyah Kalp" dizilerindeki performansıyla tanınan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram'da yayınladığı son karelerle magazin gündeminin merkezine oturdu. 1,5 milyon takipçili hesabında paylaştığı bornozlu fotoğraflar, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da sık sık konuşulan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 26 yaşındaki oyuncu, banyo aynası karşısında bornozla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Paylaşım, dakikalar içinde geniş kitlelere ulaştı.

Son dönemde hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sancaktutan, sade ama iddialı kareleriyle sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü. Takipçilerinin bir kısmı oyuncunun doğallığını ve zarafetini överken, bazıları da bu tarz paylaşımların cesaret gerektirdiğini vurguladı.

Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı

Daha önce oyuncu Kubilay Aka ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sancaktutan, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

yahu bu ünlülerin her pozunu paylaşmak zorunda mısınız?

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Haber Yorumlarıbirlitresu:

İş bitti ücret ödendi pozu bu

Yorum Beğen3
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