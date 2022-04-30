Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününe damga vuran detay! Davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar

Hadise, uzun süreden bu yana beraber olduğu sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünleri Çırağan Sarayı'nda basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

DÜĞÜNE DAMGA VURAN DETAY

Hadise ve Dinçerler'in düğününe ise davetlilere yapılan uyarı damga vurdu. Snop Magazin'in haberine göre davetlilerden düğünde görüntü almamalarını talep edildi.

SÜRPRİZ TÖRENİN NEDENİ HAMİLELİK Mİ?

Ünlü şarkıcı ve sevgilisinin sürpriz şekilde dünyaevine girmesinin nedeni olarak ise Hadise'nin hamile olması gösterildi. Ancak bu iddiaya ilişkin henüz net bir gelişme yok.

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