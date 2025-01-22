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Hadise'den Söylemezsem Olmaz ekibine 'Reza Zarrab' davası

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Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi için "Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın" diyen Ahmet Çakar'a ve Reza Zarrab'ın düğünü üzerinden kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle Söylemezsem Olmaz ekibine dava açtı.

Hadise, Ahmet Çakar'ın çıktığı TV programında kendisi için söylediği "Hadise adlı şahıs ağır, cahil bir insan. Benim kezban diye nitelendirdiğim, herkesin sevdiği, bakımlı, hoş, 40 yaşlarında bir hanım" sözlerini affetmeyerek 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Ünlü isim ayrıca Reza Zarrab'ın düğünü üzerinden kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle 'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısı Bilal Özbilge ile yorumcuları Bilal Özcan, Pınar Eliçe, Didem Delen'e 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.

"KİŞİLİK HAKLARINA TECAVÜZ"

Hadise'nin avukatı, dilekçesinde Hadise'nin kişilik haklarına tecavüz edildiğini belirterek bu durumun müvekkilinin genel yaşamını olumsuz etkilediğini ve hukuki sürecin başlatılması gerektiğini ifade etti.

Programda geçtiğimiz hafta "Hadise ve Reza'nın İhanet Dosyası Açıldı" başlığıyla Hadise ve Reza Zarrab hakkında iddialarda bulunmuşlardı.

Hadise'den Söylemezsem Olmaz ekibine dava!

Hadise'den Ahmet Çakar ve Söylemezsem Olmaz ekibine dava

Hadise'den Söylemezsem Olmaz ekibine 'Reza Zarrab' davası
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Yollayın belçikaya,Zaten vergi vermiyor.

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