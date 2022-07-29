Gwyneth Paltrow: 'Ailem ünlü olduğu için herkesten iki kat daha fazla çalıştım'

Artık hayatta olmayan film yönetmeni Bruce Paltrow ve aktris Blythe Danner'ın kızı olan Gwyneth Paltrow, ünlü bir çiftin çocuğu olduğu için şov dünyasına 'haksız rekabetle' girdiğini, ancak sektörde sürekli olarak 'nepotizm' yani 'adam kayırmacılıkla' damgalandığını ifade etti.