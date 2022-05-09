Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, yaşadığı en acı ölümü anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu oldu. İş yerine giderken babasının ölüm haberini aldığını anlatan Tavukçuoğlu, yaşadığı zor günlerden bahsederken kelimeler boğazına düğümlendi.

Güzel sunucu, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Hayatta katlanamadıkların neler?", "Anne ve babanla ilişkin nasıl?" ve "Babanı ani bir şekilde kaybettiğinde neler yaşadın?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.