Günay Musayeva'dan Cesur Paylaşımlar

Ünlü model Günay Museyeva, "Çok seviyorum orayı, çok büyülü geliyor bana" dediği Meksika Tulum'dan paylaştığı cesur karelerle dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Bir süredir Meksika Tulum'da olan Azeri model Günay Musayeva, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Musayeva'nın deniz kenarından paylaştığı kareler, dikkat çekti.

Azeri modelin güzelliği ve düzgün fiziği dikkat çekti.

Musayeva'nın cesur paylaşımları hayranları tarafından mesaj yağmuruna tutuldu.

Model, 2022'nin son günlerinde, "Yılbaşında Meksika'ya gideceğim. Çok seviyorum orayı, çok büyülü geliyor bana. Arkadaşımla gidip yeni yılı orada karşılayacağım. Bir de sıcak oluyor orası, ben kışın neresi sıcak olursa oraya gidiyorum. Soğuktan nefret ediyorum" açıklamasını yapmıştı.