Gülseren Ceylan'ın gelin çiçeğini Yasmin Erbil kaptı

Mehmet Ali Erbil'le dünyaevine giren Gülseren Ceylan, adet olduğu üzere havaya fırlattı. Ceylan, "Biraz sağa atacaksın" uyarısını dinleyerek hareket ederken, çiçeği Erbil'in kızı Yasmin Erbil kaptı.

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. 68 yaşındaki Erbil ve 26 yaşındaki Ceylan bugün dünyaevine girdi.

ÇİÇEĞİ KAPMAK İÇİN BEKLEDİLER

Düğün töreninde renkli anlar yaşandı. Gülseren Ceylan, gelin çiçeğini arka tarafta bekleyenlerin kapması için havaya attı. Ceylan'a bir kişi, "Biraz sağa atacaksın" uyarısında bulundu. Ceylan denildiği gibi yaptı.

YASMİN ERBİL ÇİÇEĞİ YAKALADI

Çiçeği bekleyenler arasında Erbil'in kızı Yasmin Erbil de vardı. Yasmin Erbil, diğerlerinden hızlı davranarak çiçeği kaptı. Erbil ve Ceylan daha sonra birbirlerine sarıldı.

