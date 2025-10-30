Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Tarzı ve sahne performansıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen, bu kez son konserinde yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Sahne aldığı mekanda bazı seyircilerin sahneye para atmasına sinirlenen ünlü şarkıcı, duruma tepki gösterdi.

"EĞLENCENİN DE BİR YERİ VAR"

Gülşen, sahneye üzerinde Atatürk resmi bulunan bir eşyanın atıldığını fark edince seyircilere dönerek "Üzerinde Atatürk resmi olan bir şeyi nasıl attınız ya? Biliyorum, olur böyle. İnsan bir hoş oluyor, eğlenirken bir gaza geliyor. Eğlencenin de bir yerinde olması lazım. Ama böyle neyse…" ifadelerine yer verdi.

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

O anlar mekanda bulunan başka bir seyirci tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede binlerce kez izlendi.