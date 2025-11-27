Güller ve Günahlar'ın Set Arkası Eğlenceleri

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, ekranda tutku, sır ve ihanet dolu bir dünyanın kapılarını açarken, kamera arkasında bambaşka bir hava esiyor. Dizinin usta oyuncularından Gülenay Kalkan, sanal medya hesabından paylaştığı set arkası kareleriyle hayranlarına keyifli anlar yaşatıyor.

KAMERA ARKASINDA KAHKAHA DOLU DAKİKALAR

Ekranda güllerin güzelliği kadar büyüleyici, dikenleri kadar acımasız bir hikaye anlatan Güller ve Günahlar, set arkasında ise tam tersi bir atmosfer sunuyor. Dizide Sevim karakterine hayat veren Gülenay Kalkan'ın Instagram'dan paylaştığı karelerde oyuncu kadrosunun sıcak ilişkisi, eğlenceli sohbetleri ve çekim aralarındaki kahkahalar dikkat çekiyor.

EKİP UYUMU İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLİYOR

Güller ve Günahlar'ın güçlü oyuncu kadrosu, setteki uyumuyla da öne çıkıyor. Oyuncuların samimi bağları, karakterler arasındaki çatışmaların ve duygu yoğunluğunun ekrana en gerçek haliyle yansımasını sağlıyor.

SANAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Dizinin oyuncuları aktif sanal medya paylaşımlarıyla hayranlarını sürekli bilgilendiriyor. Kalkan'ın renkli kareleri kısa sürede binlerce beğeni alırken, setten minik tüyolar veren diğer oyuncuların gönderileri de izleyicilerin merakını artırıyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi Kanal D'de.