Güller ve Günahlar Dizisi Başlıyor
Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı dram dolu hikayesiyle bu akşam ekrana geliyor. Duygu dolu anların yaşanacağı dizide, Kader'in gördüğü şiddet Zeynep'i çılgına çeviriyor.

KANAL D'nin büyük merakla beklenen başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'in paylaştığı yeni dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Yayınlanan ön izleme, izleyenleri adeta duygu seline sürükledi. Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Gülşah'a benzerliğiyle dikkat çeken Yade Arayıcı'nın canlandırdığı Kader karakterinin yaşadıkları yürekleri dağlayacak.

ZEYNEP'İN NEVRİ DÖNECEK!

Dramın ve duygusal anların ekrana taşınacağı Güller ve Günahlar'ın tanıtımında Kader'in gördüğü şiddeti öğrenen Zeynep (Cemre Baysel) adeta çılgına döner. Hesap sormaya kararlı olan Zeynep, küçük kızı Serhat'a (Murat Yıldırım) emanet eder. Ancak Serhat, kızlarına travma yaşatmamak için Kader'in evde kalmasına karşı çıkar.

YALANLARLA ÖRÜLÜ HAYATLAR

Yönetmenliğini Deniz Can Çelik'in üstlendiği Güller ve Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda sarsılan Serhat'ın (Murat Yıldırım) çarpıcı hikayesini ekrana taşıyor. Eşi Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, hayatının altüst olmasının ardından Zeynep'le yollarını kesiştiriyor. İkili, kendilerini yalanlar ve sırlarla dolu bir girdabın içinde buluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, bu akşam Kanal D'de ekran yolculuğuna başlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
