Güller ve Günahlar'da Gizem Artıyor

Güller ve Günahlar'da Gizem Artıyor
Güncelleme:
Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'da, Berrak'ın yazdığı mektup ve Serhat'ın duygusal çıkışı dikkat çekiyor. Kader'in babasıyla ilgili ipuçları ve aile sırları merak uyandırıyor.

KANAL D'nin ikinci haftasında reytinglerde zirveye çıkan dizisi Güller ve Günahlar'da gizem artıyor. Dizinin sanal medyada gündem olan tanıtımında Berrak'ın yazdığı mektupta kullandığı ifadeler kafaları daha da karıştırdı. Berrak'ın, "Dünyada benden daha kötü biri varsa o da Kader'in babasıdır" sözleri Kader'in babasıyla ilgili soru işaretlerine bir yenisini ekledi. Mektubun sonunda yer alan, "Sırrımı saklayacağını biliyorum; çünkü ben de senin sırrını saklıyorum" ifadesi ise aile içerisinde başka sırların da olduğunu ortaya koydu.

'BENDE AÇTIĞIN YARA HEP KANAYACAK'

Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Serhat'ın, "Bende açtığın yara hep kanayacak" çıkışının duygu fırtınası estirdiği tanıtımda oklar Cihan'ı işaret etti. Cemre Baysel'in canlandırdığı Zeynep'in kardeşi Ebru'nun (Gizem Sevim) Cihan'ı, "DNA testi vermeyen bir tek sen kaldın" diyerek tehdit etmesi, "Kader'in babası Cihan olabilir" şüphesini güçlendirdi. Finalde Hayal'in, "Her şeyi öğrendim" çıkışıysa hem Serhat'ı hem de izleyenleri şoke etti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, heyecan ve gerilimin katlanacağı üçüncü bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
