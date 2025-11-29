Haberler

Güller ve Günahlar'da Büyük Sır Açığa Çıkıyor!

Güller ve Günahlar'da Büyük Sır Açığa Çıkıyor!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da, izleyicilerin merakla beklediği 'Kader'in babası kim?' sorusu yanıt buluyor. Yeni bölümde büyük bir gizem açığa çıkacak ve karakterlerin hayatları değişecek.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da izleyicinin ilk bölümden bu yana merak ettiği 'Kader'in babası kim?' sorusu nihayet yanıt buluyor.

Cumartesi akşamlarına damga vuran Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünde izleyicileri bu akşam büyük bir heyecan fırtınası bekliyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı yapımda, ilk bölümden bu yana herkesin hayatını altüst eden ve peşine düşülen o sır nihayet ortaya çıkıyor.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Cihan (Serdar Orçin), Berrak'ın (Oya Unustası) yıllardır Serhat'tan (Murat Yıldırım) gizlediği büyük sırrı kardeşine açıklıyor. Büyük gizemin çözülmesiyle beklentilerin aksine işler daha da karışıyor. Geçmişin karanlıkta kalan tüm parçalarının bir bir aydınlanmaya başladığı Güller ve Günahlar'da ortaya çıkan her sır sadece bir karakterin değil, tüm karakterlerin hayatını değiştiriyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, soluksuz izlenecek yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranında olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü

Görüntü Ege'den! Sokaklar beyaza büründü
Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor

Bu aile yoldan geçen herkesi taşlıyor! Mahalleli sokakta yürüyemiyor
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte

Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den 'Arının' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj

Kriz büyüyor! Özel, Kılıçdaroğlu'na kurultay kürsüsünden yanıt verdi
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü

Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Hafif ticari araç, otoyolda kamyona çarptı; 3 ölü, 3 yaralı

Araç demir yığınına döndü, cansız bedenler böyle çıkarıldı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.