Güldür Güldür'ün son bölümüne Kılıçdaroğlu skeci damga vurdu! Salon kahkahalara boğan anlar

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un son programına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun taklidi damga vurdu. Programı izlemeye gidenler, bu anlar karşısında büyük bir keyif aldı.

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen komedi programı Güldür Güldür, siyasilerin taklitlerini yapmaya devam ediyor. Daha önce yaptıkları altılı masa taklidi büyük övgü alan Güldür Güldür ekibi şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taklidini yaptı.

GAFLARINI EKRANA TAŞIDILAR

Güldür Güldür ekibi, CHP liderinin grup toplantısını canlandırdı. Skeçte zaman zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duraksamalarına yer verildi, bu anlar izleyicilerin kahkalarıyla karşılandı.

SERT ÇIKIŞLARI DA CANLANDIRILDI

Skeçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman yaptığı sert çıkışlar ve masaya eliyle vurduğu dakikalar da canlandırıldı. Güldür Güldür'deki Kılıçdaroğlu skeci, önümüzdeki günlerde ekranda olacak.