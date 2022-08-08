Güldür Güldür Show'un yıldızı Meltem Yılmazkaya'dan göğüs dekolteli poz! Sevgilisi hemen yorum yaptı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve zaman zaman gündemle ilgili konuları ele alması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla takip edilen Güldür Güldür'ün oyuncuları da bir hayli seviliyor. O isimler arasında yer alan Mehtap Yılmazkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli poz hayli ilgi gördü. Yılmazkaya, göğüs dekolteli süper minisi elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

"ÖPERİM O KALBİ"

Büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit haliyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'ya ilk yorum ise sevgilisinden geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi paylaşıma, "öperim o kalbi" yorumuyla karşılık verdi. Müzisyen Kadir Doğan ile birlikte olan Meltem Yılmazkaya, mutluluk karesini sosyal medyada paylaşmıştı.

İşte o poz ve gelen yorum:











