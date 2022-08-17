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Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın çok özel görüntüleri! Babası da yanında

Magazin Haberleri

Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet töreninden çok özel görüntüler ortaya çıktı. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, Cüneyt Arkın'ın Ali Sunal'ın o dönem çok sevdiği bir aktör olması nedeniyle Kemal Sunal tarafından düğüne özel olarak davet edildiğini dile getirdi.

Show TV ekranlarında izlenme rekoru kıran Güldür Güldür Show ekibinin başında yer alan Ali Sunal'ın yıllar önce gerçekleşen sünnet düğününden çok özel görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Düğüne başta Cüneyt Arkın, Ekrem Bora, Aydemir Akbaş, Memduh Ün ve eşi Fatma Girik olmak üzere birçok ünlünün akın ettiği görüldü.

Sünnet düğününün hikayesi de oldukça ilgi çekti. Gül Sunal'ın anlatımına göre ünlü aktör Cüneyt Arkın'ın o dönem Ali Sunal'ın en sevdiği oyuncu olduğu ve Ali Sunal'ın annesine "Neden benim babam Cüneyt Arkın gibi güçlü değil, neden babamla Şaban diye dalga geçiyorlar" şeklinde sitem ettiği belirtildi. Kemal Sunal'ın da bu sözlere gülerek karşılık verdiği aktarıldı.

Oğlunun sünnet düğününde mutlu olmasını isteyen Kemal Sunal'ın ise Cüneyt Arkın'ı özel olarak davet ettiği, onun da bu daveti kırmadığı kaydedildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Güldür Güldür Show Cüneyt Arkın Kemal Sunal Ali Sunal Magazin Haberler

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