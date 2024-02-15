Güldür Güldür Show Almanya turnesi büyük ilgi gördü
Güldür Güldür Show, 2 Şubat'ta Stuttgart'ta ve 4 Şubat'ta München'te yoğun ilgiyle karşılandı. Almanya'daki sevenleri tarafından kapalı gişe gerçekleştirilen gösteriler, kahkahalarla dolu bir gece yaşattı. Turnenin ikinci ayağı ise 16 Şubat'ta Frankfurt'ta ve 18 Şubat'ta Bochum'da gerçekleşecek.
Güldür Güldür Show ile kahkahalar 2 Şubat'ta Stuttgart'ta 4 Şubat'ta ise München'te yükseldi. Almanya'daki sevenleri tarafından yoğun ilgi gören Güldür Güldür Show, gösterilerini kapalı gişe gerçekleştirdi.
Turnenin ikinci ayağı ise 16 Şubat'ta Frankfurt'ta ve 18 Şubat'ta Bochum'da gerçekleşecek.