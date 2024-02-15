Güldür Güldür Show Almanya turnesi büyük ilgi gördü

Güldür Güldür Show ile kahkahalar 2 Şubat'ta Stuttgart'ta 4 Şubat'ta ise München'te yükseldi. Almanya'daki sevenleri tarafından yoğun ilgi gören Güldür Güldür Show, gösterilerini kapalı gişe gerçekleştirdi.

Turnenin ikinci ayağı ise 16 Şubat'ta Frankfurt'ta ve 18 Şubat'ta Bochum'da gerçekleşecek.