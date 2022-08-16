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Gülcan Arslan Tatil Pozlarıyla Nefes Kesti

Gülcan Arslan Tatil Pozlarıyla Nefes Kesti

Magazin Haberleri

Güzel oyuncu Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, tatildeki pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Güzel oyuncu iddialı karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Meşhur dövmesiyle dikkatleri toplayan 35 yaşındaki oyuncu, siyah bikinisiyle poz verdi. Gülcan Arslan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Snob Magazin / Magazin

Uraz Kaygılaroğlu Gülcan Arslan Magazin Haberler

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