Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlamalarıyla 21 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan oyuncu İsmail Hacıoğlu, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ve eski Survivor yarışmacısı Adem Kılıççı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Bu ifadelerde ünlü isimler aylık gelirini de beyan etti.

EN YÜKSEK GELİR BEYANI HACIOĞLU'NDAN

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, aylık gelirinin 1 milyon TL olduğunu beyan etti. Hacıoğlu ifadesinde esrarı ilk kez Hollanda'da merak nedeniyle denediğini, zaman zaman kullanmaya devam ettiğini söyledi. Maddeyi Telegram üzerinden sipariş ettiğini, satıcılarla yüz yüze görüşmediğini ve ödemeleri "posta kutusu yöntemiyle" yaptığını anlattı.

"Madde kullandığım için pişmanım. Stresli dönemlerimde rahatlamak amacıyla yöneldim" diyen Hacıoğlu, evinde bir miktar uyuşturucu bulunduğunu, cep telefonunu şifresiyle teslim ettiğini ve kimseye temin etmediğini savundu.

TANGÖZE: 600-800 BİN TL GELİR

Rıza Kaan Tangöze aylık gelirinin 600-800 bin TL arasında olduğunu beyan etti. Evinde ele geçirilen marihuananın yaklaşık 2 yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden alındığını söyledi. Almanya turnesi sırasında yasal olduğunu bildiği bir "shop"tan marihuana aldığını ve kullandığını belirten Tangöze, konserlerde asla uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

KILIÇCI: BİR DEFA MAHSUS KULLANDIM

Adem Kılıçcı aylık gelirini 300 bin TL olarak beyan etti. Evinde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmediğini belirten Kılıçcı, kardeşinin vefatı sonrası yaşadığı üzüntü nedeniyle bir defaya mahsus esrar kullandığını söyledi.

DALKILIÇ: HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE KULLANMADIM

Murat Dalkılıç ise aylık gelirini 250-300 bin TL olarak açıkladı. "Hayatımın hiçbir döneminde asla uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu ile ilişkim olmaz. Yurt dışında da kullanmadım." diyen Dalkılıç, gizli tanık beyanlarını kabul etmedi.

Kasım Garipoğlu'nu çevreden tanıdığını ancak partilerine katılmadığını söyleyen Dalkılıç, yalnızca bir kez bir davete gittiğini ve orada uyuşturucu kullanmadığını beyan etti.

GELİR TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Dosyada yer alan beyanlara göre en yüksek aylık gelir 1 milyon TL ile İsmail Hacıoğlu'na ait olurken, onu 600-800 bin TL ile Rıza Kaan Tangöze izledi. Adem Kılıçcı 300 bin TL, Murat Dalkılıç ise 250-300 bin TL gelir beyan etti.

Kaynak: Haberler.com