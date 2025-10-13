Gonca Cilasun, 'Sadakat Albora benim kızım!' dedi

KANAL D'nin yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan rekortmen dizisi Uzak Şehir'in despot hanımağası Sadakat Albora'ya hayat veren Gonca Cilasun, karaktere bakışını anlattı. "Sadakat o kadar da kötü sayılmaz" diyerek ters köşe yapan usta oyuncu, "Evet, bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilir ama kötü bir kadın değil. Çocukluğunun hikayesine sahibim. Neler yaşadığını biliyorum. Sadakat'i kimsenin incitmesine izin veremem. Sadakat benim kızım" diye konuştu. Cilasun, kendisine önce Fidan rolünün teklif edildiğini, Sadakat'i kendisinin seçtiğini de açıkladı.

FİDAN'I DEĞİL, SADAKAT'İ İSTEDİ

Kendisini "Sadakat Albora'yla taban tabana zıt bir kadın" olarak tanımlayan Gonca Cilasun, "Tam da bu yüzden zaten Sadakat olmak istedim. Bu bende olmayan bir şey, çok kıymetli bir hazine gibi Sadakat" ifadesini kullandı. Başarılı oyuncu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda bir de itirafta bulundu. Kendisine önce Fidan rolünün teklif edildiğini açıklayan Cilasun, "Fidan da çok güzel bir karakter fakat ben okuduğumda birinin Sadakat'a sarılması gerektiğini hissettim" deyip ekledi: "O kadar zor, o kadar kalıplı, o kadar sert, o kadar dikenli ki, birinin onu anlamaya ihtiyacı vardı ve ben onu anladım, 'Sadakat olmak istiyorum' dedim."

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam Kanal D'de.