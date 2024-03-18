Üye Girişi
Haberler

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti

Güncelleme:

Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in 24 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, umreye gitti. Duygularından bahseden Anwar "Allah'ın emri. Bu anlar için sonsuza kadar minnettarım" ifadelerini kullandı.

Dua Lipa ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid, kutsal topraklara gitti.

Hz. Muhammed'in doğduğu Suudi Arabistan topraklarına yaptığı ziyaretten kareleri Instagram hesabından yayınlayarak duygularından bahseden 24 yaşındaki Anwar Hadid, "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş" ifadelerini kullandı. Anwar Hadid'in, o fotoğraflarına 2000'de boşanan annesi Hollandalı model Yolanda Hadid ile babası Mohamed Hadid'den de yorum geldi.

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti

Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti

Haberler.com / İsmail Elal - Magazin

Gigi Hadid Filistin Ünlüler Magazin Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title