Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti

Dua Lipa ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid, kutsal topraklara gitti.

Hz. Muhammed'in doğduğu Suudi Arabistan topraklarına yaptığı ziyaretten kareleri Instagram hesabından yayınlayarak duygularından bahseden 24 yaşındaki Anwar Hadid, "Allah'ın emrinde. Bu anlar için sonsuz minnettarım. Şimdi eve geri dönüş" ifadelerini kullandı. Anwar Hadid'in, o fotoğraflarına 2000'de boşanan annesi Hollandalı model Yolanda Hadid ile babası Mohamed Hadid'den de yorum geldi.